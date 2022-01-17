Наличие у России мощной станции радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» позволяет нанести мощный удар по силам НАТО в Европе, пишет портал Avia.Pro. Отмечается, что эти комплексы способны не только заглушить связь и отключить систему навигации, но и атаковать современную технику Североатлантического альянса.

Так, под их удар попадут истребители пятого поколения F-35. Уверовав в их неуязвимость и ни с чем не сравнимые боевые характеристики, США размещают эти самолеты на европейской территории. Сейчас они имеются в Великобритании и Италии, в Норвегии и других странах. Радиус действия системы РЭБ «Мурманск-БН» вполне позволяет заблокировать истребители на аэродромах, полностью отключив их электронные бортовые системы.

Чтобы сделать НАТО более сговорчивым на сложном пути к гарантиям безопасности, Россия также может заблокировать работу радиолокационных станций Альянса в Европе, его систему ПВО-ПРО. Это сделает потенциального противника уязвимым к любым угрозам и обеспечить Москве неоспоримое преимущество.

Отмечается, что сейчас системы РЭБ располагаются на Крымском полуострове, а также в Калининградской и Мурманской областях. Благодаря этому Россия в любой момент может распространить их воздействие на всю территорию Европы.