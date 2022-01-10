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Портал Avia.Pro со ссылкой на мониторинговые ресурсы рассказал о «странных» визитах самолетов российской ФСБ в Венесуэлу и на Кубу. Авторы подчеркивают, что официальных данных об этих полетах нет, но предполагают, что Москва пытается договориться с упомянутыми государствами о размещении на их территории своих ракет.

Исключать такой вариант развития событий нельзя, хоть он и кажется несколько фантастическим. Вполне вероятно, Россия собирается разместить свои базы на «заднем дворе» США в случае, если переговоры по гарантиям безопасности провалятся и Вашингтон продолжит расширение Североатлантического альянса.

Российская сторона пригрозила активными и жесткими действиями на отказ США договариваться, поэтому визит на Кубу и Венесуэлу может указывать на подготовку к ответу. Однако, по мнению экспертов, вряд ли договариваться с этими странами о размещении ракет стала бы ФСБ.

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