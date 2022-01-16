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Военно-технические меры, предпринимаемые в ответ на отказ США выполнять требования по гарантиям безопасности, распространятся и на Сирию. В этой стране ВС РФ займется зачисткой территории от американских войск, которые туда никто не звал, а также поддерживающих их боевиков и представителей стран «международной коалиции».

Портал Avia.Pro отмечает, что это будет логичным шагом России. Соединенные Штаты вместе с НАТО «помогают» Украине в борьбе с ее собственным народом в ДНР и ЛНР. Россия же предоставит реальную помощь Сирии, если избавит страну от американских захватчиков.

В настоящий момент на территории Сирии имеется несколько считающихся нейтральными зон. Они могут быть захвачены, после чего ВС РФ начнут освобождать нефтяные и газовые месторождения, ради которых Вашингтон ввел войска в Сирию и никак не может оттуда выйти.

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