России не обязательно вторгаться на Украину, чтобы защитить самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Сейчас она усиливает 22-й армейский корпус, который дислоцируется в Крыму, и формирует новую ракетную дивизию для удара по ВСУ в случае необходимости, пишет портал Avia.Pro.

Авторы ссылаются на болгарское издание Bulgarian Military, поясняющее, что расстояние от Крыма до Донбасса вполне позволяет накрыть украинские войска в регионе мощными российскими ракетами. Киев перебросил к линии разграничения крупные силы, которые в разы превосходят ополчение республик по численности, однако это ему не поможет, если в конфликт вмешается Россия.

Москва постоянно опровергает все обвинения в подготовке к вторжению на Украину. Она заявляет, что не собирается ни на кого нападать, но и не бросит своих граждан на Донбассе на произвол судьбы. Это может означать, что в случае полномасштабного наступления ВСУ она нанесет ракетный удар прямо со своей территории и спутает планы Киева по захвату территорий ЛНР и ДНР.