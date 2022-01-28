Посол США в России привез из Америки сразу два письма с ответами Вашингтона и Брюсселя на требования РФ по гарантиям безопасности, сообщило РИА Новости. При этом на оба послания были наложены грифы «Секретно», из-за чего их содержание до сих пор не раскрывается.

Информация о письмах черпается из высказываний российских и западных политиков. Так, глава Госдепа Энтони Блинкен коротко высказался, что Соединенные Штаты не намерены идти на уступки РФ. Подтвердил это заявление и глава МИД Сергей Лавров. Оно отметил, что позитивной информации по главному вопросу, касающемуся нерасширения НАТО на восток, Москва не получила.

Лавров также заметил, что какие-то мелкие уступки от Вашингтона все же имеются, но они совсем уж незначительны. Одной из них является готовность обсудить порядок прохода боевых кораблей ВМС США через акваторию Черного моря.

Эксперты отмечают, что переговоры по гарантиям безопасности не принесли никаких результатов, что может привести к серьезным последствиям в самые ближайшие дни.