После провала переговоров по гарантиям безопасности Украина перестала быть единственной целью России, уверен политолог Петр Акопов. Он пояснил, что сейчас вся Европа уверена, что президент РФ Владимир Путин намерен возродить всю Российскую империю целиком. В список его целей теперь входят Беларусь, отдельные регионы Молдавии и Грузии, Северный Казахстан и Донбасс. Но и это еще не все, пишет РИА Новости.

К примеру, философ из Франции Бернар-Анри Леви считает, что российский лидер объявил войну всей Европе. Он напомнил о событиях в Сирии и Мали, о помощи Казахстану в подавлении массовых беспорядков и назвал все это «агрессией РФ».

Акопов отмечает, что Леви много лет подобным образом «воюет» с Россией, бесконечно обвиняя ее во всех возможных грехах. Мало того, он имеет авторитет в мире благодаря своей болтовне, поэтому нельзя просто взять и проигнорировать его высказывания. Однако в памяти Европы еще свежи воспоминания о том, чем война с Россией может завершиться. И поэтому та же Франция вопреки заявления философа хорошо знает, кто именно стоит за этой антироссийской истерией.

Политолог отмечает, что Леви неправ. Потому что Россия объявила войну совсем не Европе. А той стороне, которая стремиться оставить континент под своим американским сапогом и мечтает снова спровоцировать войну между РФ и европейскими странами.