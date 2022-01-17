читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Позиции США в экономике существенно ослабли, что вызывает озабоченность властей Соединённых штатов. Причина тому – действия Китая, крупного игрока на международной арене. Теперь он, а не Белый дом, диктует правила мировой торговли.  

Такое мнение высказал обозреватель РИА “Новости” Дмитрий Косырев. В своей статье, посвящённой американо-китайским отношениям, он рассказал, что к президенту США Джо Байдену недавно обратились 15 сенаторов с инициативой: они требуют от главы государства усилить торговые отношения с Азией, а именно с Всесторонним региональным экономическим партнёрством (ВРЭП). Структуру в своё время создали по инициативе Китая, и сейчас кроме этой страны в неё входят крупные экономики азиатско-тихоокеанского региона.  Однако США в этой организации не состоит.

Особенностями ВРЭП, которая сейчас, по сути, играет одну из ключевых ролей в мировой экономике, эксперт РИА “Новости” называет простые финансовые отношения между партнёрами, вхождение в организацию на добровольных началах и отсутствие жёстких требований к странам-участницам. Всё это делает структуру очень гибкой и способной в кратчайшие сроки реагировать на изменение глобального рынка. Именно этот фактор и заставляет сенаторов нервничать и давить на администрацию США налаживать более тесные контакты с Китаем. 

Вам может понравиться

Болгары не поддержали расширение НАТО и выступили за дружбу с Россией

Болгарский министр обороны Стефан Янев не поддержал идею расширения НАТО на восток. Также он отметил, что правительство страны еще полностью не определилось, выступать ли в поддержку Североатлантического альянса в его

Политолог Константинов: России невыгодно размещать в Беларуси ядерное оружие

Президент Беларуси Александр Лукашенко и ряд других политиков в конце 2021 года неоднократно упоминали о возможном размещении российского стратегического оружия в соседнем государстве. Однако для Москвы это совершенно невыгодно, считает

Директор Zukunft Gas Келер выразил уверенность в запуске “Северного потока-2” в 2022 году

«Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию в этом году и цены на газовом рынке сразу же стабилизируются, уверен глава немецкой ассоциации Zukunft Gas Тим Келер. Он пояснил, что ситуация с
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 января – облачно с прояснениями, до -0 °C | город Мытищи: погода, 17 января – облачно с прояснениями, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 января – небольшой снег, до -4 °C | Королев: погода, 17 января – облачно с прояснениями, до -3 °C | Подольск: погода, 17 января – переменная облачность, до -5 °C | Армавир: погода, 17 января – облачно с прояснениями, до -8 °C |