Позиции США в экономике существенно ослабли, что вызывает озабоченность властей Соединённых штатов. Причина тому – действия Китая, крупного игрока на международной арене. Теперь он, а не Белый дом, диктует правила мировой торговли.

Такое мнение высказал обозреватель РИА “Новости” Дмитрий Косырев. В своей статье, посвящённой американо-китайским отношениям, он рассказал, что к президенту США Джо Байдену недавно обратились 15 сенаторов с инициативой: они требуют от главы государства усилить торговые отношения с Азией, а именно с Всесторонним региональным экономическим партнёрством (ВРЭП). Структуру в своё время создали по инициативе Китая, и сейчас кроме этой страны в неё входят крупные экономики азиатско-тихоокеанского региона. Однако США в этой организации не состоит.

Особенностями ВРЭП, которая сейчас, по сути, играет одну из ключевых ролей в мировой экономике, эксперт РИА “Новости” называет простые финансовые отношения между партнёрами, вхождение в организацию на добровольных началах и отсутствие жёстких требований к странам-участницам. Всё это делает структуру очень гибкой и способной в кратчайшие сроки реагировать на изменение глобального рынка. Именно этот фактор и заставляет сенаторов нервничать и давить на администрацию США налаживать более тесные контакты с Китаем.