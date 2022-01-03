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Агентство Reuters сообщило об обстреле сирийской провинции Идлиб российскими самолетами конструкторского бюро «Сухой», которые шли на большой высоте. Отмечается, что в результате атаки серьезные повреждения получила главная водонасосная станция, из-за чего гуманитарное положение местных жителей резко ухудшилось.

Журналисты Reuters также передают заявления очевидцев атаки об уничтожении птицеводческих и животноводческих ферм, которые располагаются на границе провинции Идлиб и Турции. Помимо этого, сообщается о мощных ударах по нескольким населенным пунктам, удерживаемым оппозиционными силами.

Марк Каттс, являющийся координатором ООН по гуманитарным вопросам в регионе, заявил, что РФ должна прекратить подобные атаки, чтобы не провоцировать «еще большие страдания» жителей Сирии.

Между тем, официальные источники САР и России никакой официальной информации по поводу атак на оппозиционные города не предоставляют.

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