Главные удары украинской армии и натовских сил будут нанесены по центральной части самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сообщил портал Avia.Pro. Авторы публикации ссылаются на экспертов, которые внимательно проанализировали маршруты полетов американской разведывательной авиации.

По их мнению, главной задачей ВСУ будет отрезать южную и северную части региона, после чего уничтожить силы защитников ДНР и ЛНР. Сейчас самолеты и беспилотники США и НАТО практически ежедневно проводят полеты и ведут наблюдение за центральной частью Донбасса, на которую готовится полномасштабное наступление.

Авторы публикации отмечают, что РФ тоже скорее всего знает о таких планах Запада и Украины. Она стягивает к региону новые силы, намереваясь в случае нападения на самопровозглашенные республики защитить живущих там российских граждан.