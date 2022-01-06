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Радикальные силы протестующих в Казахстане попытались заблокировать в Алма-Ате переброшенных в город российских десантников. Сейчас получить какую-либо информацию о перемещениях военнослужащих после прибытия в страну не представляется возможным, сообщает портал Avia.Pro.

Эксперты отмечают, что власти Казахстана и силовики пока не могут взять ситуацию под контроль. Поэтому радикалы перекрывают все выезды из города, используя горящие автомобильные покрышки, разбитые авто, другие крупные предметы.

Помимо этого, они заблокировали дороги, ведущие к двум медицинским учреждениям города, сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель».

По мнению экспертов, процесс наведения порядка и ликвидации последствий протестов, переросших в настоящие бунты, займет более месяца. Впрочем, уже сейчас военнослужащие казахстанской армии успешно проводят зачистку и задерживают радикалов.

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