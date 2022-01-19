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Санкт-Петербург побил очередной рекорд по количеству заболевших COVID-19. Так, 19 января специалисты зафиксировали 4382 инфицированных за сутки. Днем ранее это число было меньше на 304 человека. Это говорит о полном провале мер Смольного по борьбе с пандемией.

Судя по официальной статистике, заболевших с каждым днем становится только больше. Сейчас на стационарном лечении находится более 5 тысяч человек.

Учитывая, что текущая статистика бьет рекорды даже 2020 года, очевидно, что команда губернатора Александра Беглова не справляется со своими обязанностями. Рост заболеваемости говорит о бесполезности ограничений, регулярно вводимых городской администрацией. Также на это обратили внимание в федеральном центре, отметив высокие темпы распространения опасного вируса.

Помимо этого, Смольный провалил прививочную кампанию. По большей части это связано с тем, что петербургские власти игнорировали просьбы горожан разобраться с проблемами, связанными с вакцинацией – неудобная запись на прививку, нехватка талонов и большие очереди.

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