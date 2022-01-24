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Бронированная боевая машина со 125-мм гладкоствольным орудием привлекла наибольшее внимание в КНР после объявленных Россией планов разработки нового поколения колесной бронетехники на базе платформы «Бумеранг». Перевод основных положений публикации китайского портала QQ-Tencent представлен изданием discover24.ru.

Колесные бронированные боевые машины (ББМ) пользуются большой популярностью у армий разных стран благодаря высокой огневой мощи и хорошей маневренности. Среди передовых образцов такой техники итальянская серия «Центавр» и китайская серия 11 считаются в настоящее время лучшими в мире.

Для России, которая также имеет богатый опыт НИОКР и производства в области наземной боевой техники, ее географические условия не особо подходят для использования колесных ББМ, поэтому Россия и даже бывший Советский Союз не делали упор на развитие этих платформ. Но учитывая потребности новой эры и ориентацию на экспорт вооружений и техники, Россия также начала разработку собственных новых колесных боевых бронемашин.

Новая колесная ББМ, которую планирует разработать Россия, будет основана на платформе «Бумеранг», которая обладает очень хорошими защитными свойствами: передняя часть корпуса машины способна противостоять атаке бронебойных снарядов, выпущенных 25-мм автоматическими пушками, кузов имеет уровень защиты от 14,5-мм пулемета со всех направлений, а днище имеет надежную устойчивость для защиты от взрывных устройств. Кроме того, имеется вариант установить дополнительную композитную броню большей толщины и систему активной защиты.

При этом шасси колесной ББМ «Бумеранг» 8*8 обладает хорошей грузоподъемностью и большим потенциалом модификации, что позволяет переоборудовать машину для самых разных целей, помимо базовых моделей в качестве боевой машины пехоты и бронетранспортера.

Одним из наиболее перспективных продуктов семейства на шасси «Бумеранг» 8*8 является вариант с двухместной башней, первоначально установленной на легком танке «Спрут-СДМ1». Такая башня будет вооружена длинноствольной 125-мм гладкоствольной пушкой типа 2А45, оснащенной автоматом заряжания и способной стрелять различными типами снарядов и ракет ствольного запуска, включая бронебойные.

Например, оперенные стабилизированные бронебойно-подкалиберные снаряды типа «Свинец-1» с сердечником из обедненного урана способны пробивать гомогенную броню толщиной 740 мм на дальности 2 километра. Более новый российский экспортный вариант «Свинец-2» с использованием сердечников из вольфрамового сплава может пробивать броню толщиной 600 мм на аналогичном расстоянии.

Башня для ББМ также оснащена многофункциональным многоканальным прицелом наводчика и независимым многоканальным прицелом командира, усовершенствованной системой управления огнем со стабилизацией изображения и имеет очень хорошие показатели захвата и удержания подвижной цели.

В дальнейшем Россия планирует прежде всего продавать эту колесную бронированную штурмовую машину нового поколения потенциальным заказчикам на Ближнем Востоке и в Африке, но также будет рассматриваться вопрос об ее использовании собственными вооруженными силами в соответствии с их реальными потребностями. В составе сухопутных войск Российской армии колесные ББМ на базе платформы «Бумеранг» 8*8 могут сыграть достаточно значимую роль в повышении будущих наземных боевых возможностей.

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