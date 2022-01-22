Американский самолет, производивший разведку на Донбассе, попал на радары сил противовоздушной обороны ДНР, сообщает портал Avia.Pro. Отмечается, что официально в распоряжении ополчения имеются только ЗРК «Стрела», однако по данным тех же США, у самопровозглашенных республик есть и несколько разновидностей комплексов «Бук», Один из них и взял на сопровождение самолет.

Этот эпизод вынудил Соединенные Штаты заменить самолеты-разведчики беспилотными аппаратами RQ-4 Global Hawk. Сейчас именно они шпионят за позициями ополчения. Впрочем, на днях на Донбассе появлялась и британская воздушная машина.

Точно известно, что разведывательный борт был не просто обнаружен зенитно-ракетным комплексом. Он также сопровождался ним на протяжении всей разведывательной миссии. Сбивать его ополчение, разумеется, не стало, однако подобный инцидент является четким сигналом для запада о способности Народной милиции защитить себя от возможных атак с воздуха.