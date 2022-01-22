читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американский самолет, производивший разведку на Донбассе, попал на радары сил противовоздушной обороны ДНР, сообщает портал Avia.Pro. Отмечается, что официально в распоряжении ополчения имеются только ЗРК «Стрела», однако по данным тех же США, у самопровозглашенных республик есть и несколько разновидностей комплексов «Бук», Один из них и взял на сопровождение самолет.

Этот эпизод вынудил Соединенные Штаты заменить самолеты-разведчики беспилотными аппаратами RQ-4 Global Hawk. Сейчас именно они шпионят за позициями ополчения. Впрочем, на днях на Донбассе появлялась и британская воздушная машина.

Точно известно, что разведывательный борт был не просто обнаружен зенитно-ракетным комплексом. Он также сопровождался ним на протяжении всей разведывательной миссии. Сбивать его ополчение, разумеется, не стало, однако подобный инцидент является четким сигналом для запада о способности Народной милиции защитить себя от возможных атак с воздуха.

Вам может понравиться

The Week: Украина не заслуживает поддержки и защиты НАТО

США по непонятным причинам считают Украину «демократическим государством», а все минусы, на которые указывает РФ, называют «дезинформацией». Между тем, такая переоценка Киева может вылиться в серьезные проблемы для Вашингтона, считают

Хазин: Россия создала угрозу для США, которая гораздо страшнее баз и ракет на Кубе

Тема размещения на Кубе и в Венесуэле российских баз в последние дни не сходит со страниц СМИ в РФ и за рубежом. Однако подобные действия не несут никакой опасности для

Военный эксперт рассказал, что будет с Ростовской областью в случае войны с Украиной

В ходе гипотетической войны между Россией и Украиной Ростовской области практически ничего не грозит, отметил военный эксперт Борис Рожин. Он признал, что в распоряжении Киева имеется довольно крупная армия, но
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 января – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 22 января – небольшой снег, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 января – облачно с прояснениями, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 января – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 22 января – снег, до -2 °C | Подольск: погода, 22 января – небольшой снег, до -4 °C | Армавир: погода, 22 января – небольшой снег, до -1 °C |