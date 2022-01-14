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Болгарский портал «Дневник рассказал о переговорах России и Соединенных Штатах по гарантиям безопасности. Журналисты называют встречу провальной, а также заявляют, что сейчас риски «нападения России» на Украину существенно вырастут.

Мнения читателей о статье разделились. Одни высказывали антироссийскую позицию, другие, напротив, приняли сторону Москвы. Особенный интерес болгарских пользователей Сети вызвало сообщение о санкциях, которые Запад намерен ввести в случае начала войны между РФ и Украиной. В них, напомним, упоминается и глава государства Владимир Путин.

«Если Путин нападет на Украину, в конечном результате Украина вернет себе Крым и Донбасс, а Путина свергнут», – мечтательно написал комментатор Deaf, который вряд ли знает, где эта самая Украина находится вообще.

«Очередной блеф! Если все правительство России будет под санкциями, с кем вести диалог?», – более адекватно отреагировал другой читатель.

Комментаторы, поддерживающие РФ, сошлись во мнении, что санкции давно не являются эффективным инструментом давления на Россию. И президент РФ Владимир Путин только смеется в Кремле, глядя на очередные потуги Вашингтона что-то доказать.

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