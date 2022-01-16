Американский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon нарисовал в небе над Средиземным неприличную картинку. Портал Avia.Pro считает, что таким образом борт оставил послание российским военным.

Ссылаясь на мониторинговые сервисы, авторы публикации отмечают, что схематическое изображение полета американского «Посейдона» больше всего напоминает пенис. Вряд ли это простое совпадение или результат специальной миссии противолодочного самолета. Скорее всего, его действия являются очередной провокацией.

Нельзя исключать, что это несколько своеобразная месть за подводную лодку «Новороссийск». Все дело в том, что самолеты Boeing P-8A Poseidon 10 дней подряд участвовали в ее поиске, но так и не сумели отыскать. Из-за маневра субмарины авианосец «Гарри Трумэн» даже прятался в Адриатическом море.

Официальных комментариев по поводу замысловатого маршрута самолета, оставившего оскорбительное изображение, от США не последовало.