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Генеральный директор компании, разработавшей процессоры «Эльбрус», заявил, что новые изменения в закон об импортозамещении, вносимые Минпромторгом, приведут к невостребованности отечественных электронных компонентов.

По словам Алекксандра Кима, система баллов, которую внедряет Минпромторг, приведет к снижению спроса на комплектующие от МЦСТ и других российских компаний. Заказчики будут искать лазейки и способы обзавестись импортными процессорами, причем станут монтировать их на любое оборудование. В том числе, и на техсредства для критической инфраструктуры.

В Минпромторге заявили, что Ким отчасти прав, так как даже без российских процессоров продукция сможет набирать нужно количество баллов в новой системе. Однако в дальнейшем ситуация будет постепенно меняться. Условия для получения баллов со временем ужесточатся до такой степени, что обойтись без чипов отечественного производства просто не получится. Именно такой подход, по мнению представителей ведомства, позволит обеспечить плавный переход на российские комплектующие.

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