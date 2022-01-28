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Военная база «Виктория» в Багдаде, принадлежащая США, подверглась атаке проиранский сил. По ней были нанесены удары четырьмя реактивными снарядами, причем один из них угодил точно по находящемуся на объекте турецкому самолету.

Речь идет о пассажирском лайнере «Турецких авиалиний», однако точно известно, что он не использовался Анкарой по прямому назначению. Это вызвало у экспертов логичный вопрос – а что именно делал самолет на базе США в Ираке?

Известно также, что Соединенные Штаты отреагировали на атаку и даже попытались отразить ее с помощью комплекса C-RAM, но информации о сбитых ним снарядах пока нет. Скорее всего, эффективность этого вида вооружений оказалась нулевой.

Сообщается, что в результате нападения пострадавших и погибших нет. Причиной удара специалисты называют отказ Вашингтона выводить войска из Ирака в ответ на соответствующий ультиматум.

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