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Законопроект о новых санкциях против России представили в США. Текст документа опубликовал комитет Конгресса по международным делам. Его разработала группа демократов.

 

В документе говорится, что санкции планируется ввести против президента Владимира Путина, высокопоставленных чиновников, а также против некоторых российских банков. Предполагается, что санкции введут, если ухудшаться отношения с Украиной и если Россия всё же начнёт вторжение в эту страну. Под санкции могут также попасть председатель правительства Михаил Мишустин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие. В банковском секторе ограничения могут коснуться “Сбербанка”, “Газпромбанка”, “Альфа-банка” и других.

 

Ранее президент Владимир Путин не исключал, что если в отношении России будет усилена санкционная политика, то дипломатические отношения с США могут быть разорваны полностью. Российская сторона также неоднократно заявляла, что не планирует вторгаться на территорию Украины.

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