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Администрация Петербурга пополняет официальные страницы соцсети позитивными новостями о расширении жилых кварталов. Горожане продолжают оставлять комментарии о плохой уборке дворов от снега и мусора, но обращения остаются без ответа.

Многочисленные жалобы петербуржцев на неубранные огромные сугробы, гололед, заваленные мусором дворы получают один стандартный ответ. «Невский экологический оператор» приносит извинения и обещает выполнить свои обязательства, но ничего не происходит.

Администрация города под руководством губернатора Александра Беглова опубликовала отчет об успехах в жилищном градостроительстве. Петербуржцы опасаются, что увеличение плотности населения вызовет еще больше проблем с вывозом мусора.

«Зачем строить столько жилья? Постройте школы, больницы, поликлиники! Для людей надо делать хорошо, а не карманы свои набивать! А то домов понастроят, а как мусор в таком муравейнике вывезти потом не знают», — возмутилась одна петербурженка.

Многочисленные сугробы на дорогах и гололед на тротуарах стали причинами многочисленных травм, аварий и ДТП. Петербуржцы ежедневно посылают жалобы в администрацию города, но ситуация не меняется.

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