Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов практически не появляется в Смольном, хотя вверенный ему город утопает в сугробах и мусорных завалах.

В связи с системным кризисом в жилищно-коммунальной сфере у градоначальника наступила «политическая апатия». Он дистанцировался от работы и практически не появляется в Смольном, сообщает телеграм-канал «Площадь Восстания» .

На протяжении этого времени Беглов посещает светские мероприятия или находится в своей резиденции в Комарово. Совещания глава города проводит максимум раз в неделю по видеосвязи.

Администрация канала утверждает, что Беглов не имеет желания общаться с вице-губернаторами по рабочим вопросам. Кроме того, он не намерен вникать в проблемы с вывозом мусора и снегоуборочной кампании.

С приходом зимы в Северной столице обнажилось множество проблем. Участились аварии на теплосетях, а коммунальщики не справляются с уборкой снега. Кроме того, мусорная реформа только ухудшила ситуацию с вывозом мусора.