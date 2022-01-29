Россия не ставила Казахстану никаких условий перед отправкой в страну сил ОДКБ, поэтому все сплетни о каких-либо долгах государства перед РФ не имеют под собой адекватных оснований, заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что в ходе многих переговоров и встреч с российским лидером Владимиром Путиным никогда не поднимался вопрос о долгах и необходимости позже рассчитываться за помощь ОДКБ. Казахстан и Россия являются союзниками и поэтому никаких задолженностей за поддержку между ними не предусмотрено.

Токаев отметил, что силы ОДКБ в ходе контртеррористической операции в Казахстане занимались исключительно охраной важных объектов и не сделали ни одного выстрела. Также он подтвердил заявление МИД о решающей роли РФ и других стран в предотвращении государственного переворота. Напомним, что ранее глава внешнеполитического ведомства Мухтар Тлеуберди высказался в том духе, что ОДКБ защитили столицу Казахстана Нур-Султан от захвата террористами.