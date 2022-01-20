Вряд ли Владимир Путин хочет настоящей полномасштабной войны. Такое мнение высказал президент США Джо Байден во время пресс-конференции.

Американский лидер уверен, что президент России действительно испытывает на прочность Запад, Соединённые штаты и Североатлантический альянс, и будет это делать настолько, насколько сможет. Однако, убеждён Байден, Путин в случае начала большой войны заплатит за неё “серьёзную огромную цену”, а он этого ряд ли хочет.

Также президент США не исключил, что в случае агрессивных действий России по отношению к Украине, может быть принят новый пакет санкций, “каких Россия ещё не видела”. В частности, Байден заявил, что российским банкам запретят проводить операции с долларами, и при этом не добавил, что от таких мер пострадает и экономика США.

Западные страны на протяжении последних месяцев уверяют, что Россия готовит военное вторжение на Украину. Это может привести к серьёзным столкновениям с Европой и США. Российские же официальные лица не раз заявляли, что никаких вторжений на территорию соседней страны не планируют.