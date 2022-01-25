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Петербургские актеры в коллективном письме рассказали губернатору Александру Беглову, что о городских проблемах знает уже вся страна. Они попросили градоначальника оперативно решить вопрос с вывозом мусора и снега.

Деятели культуры требуют от Смольного взять на себя ответственность за проваленные снегоуборочную и мусорную кампанию. Коллективное письмо подписали десятки актеров, музыкантов, режиссеров и поэтов.

«С самого начала зимы город завален снегом и покрыт льдом, который никто не убирает. Травмпункты и соответствующие отделения больниц работают с превышением предела нагрузки в полтора раза. Здоровые люди испытывают большие сложности с передвижением, а те, кому не повезло иметь ограниченные возможности, не выходят дальше своей парадной», — сообщили авторы письма, отметив, что в Москве такое просто невозможно представить.

Обращение подписали в том числе актер театра «Молодежный театр на Фонтанке» Дмитрий Бауман и телеведущий Андрей Ургант.

Жители Петербурга ругают Смольный под руководством губернатора Александра Беглова за проваленную снегоуборочную кампанию почти два месяца. Они не понимают, почему власти не могут навести порядок в Северной столице.

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