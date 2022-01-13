На днях британское издание Daily Mail заявило, что военно-морские силы Великобритании послали авианосец “Принц Уэльский” на масштабные миссии НАТО.

Авианосец отправлен для выполнения заданий в составе авианосной ударной группы CSG21. Сообщается, что этот авианосец будет задействован во всех маневрах НАТО, которые запланированы на 2022 год. Это должно показать России всю силу и мощь Североатлантического альянса.

Однако читатели британского издания прокомментировали новость резкой критикой, они убеждены, что британские авианосцы способны успешно противостоять лишь плохо развитым в военном плане странам Ближнего востока, Россия же способна быстро отправить морские боевые единицы на дно в случае войны.

При этом нашлись и те, кто имеет противоположное мнение. Они утверждают, что государству, не способному затормозить поток нелегальных мигрантов, глупо надеяться на победу в реальной войне.