В рамках дискуссионного клуба «Валдай» экс-глава Минобороны Великобритании Малкольм Рифкинд насмешил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. Он заявил, что Россия должна «вывести свои войска из Крыма и Донбасса», чтобы стабилизировать ситуацию в регионе, передает РИА Новости.

«Одно из самых смехотворных предложений, которые я слышал за всю свою жизнь — это вывести наши силы из Крыма», – ответил на заявление британского экс-министра Рябков.

Напомним, что Крым с 2014 года является субъектом РФ на основе результатов референдума. На Донбассе в настоящий момент продолжается гражданский конфликт, в котором образованные после переворота на Украине самопровозглашенные ДНР и ЛНР пытаются отстоять свою независимость. Россия неоднократно заявляла, что не является участником этого вооруженного столкновения и ее войска на территории Донбасса отсутствуют.