Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что «почти 4,5 тыс. украинских солдат погибли в войне с Россией на восточном фронте». Посольство РФ в этой стране выразило недоумение этим высказыванием, а также призвало Оттаву не искажать действительность.

В посольстве заявили, что погибшие бойцы украинской армии выступали в качестве карателей и вели боевые действия против собственных граждан. Любая другая позиция по этому вопросу является заведомой ложью и не может способствовать урегулированию конфликта на Донбассе. Мало того, заявления, подобные высказыванию Жоли, разрушают любые усилия, направленные на стабилизацию обстановки на востоке Украины.

В опубликованном на официальном сайте посольства РФ в Оттаве заявлении говорится также, что единственный путь к быстрому урегулированию конфликта – это переговоры между реальными его участниками. То есть Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.