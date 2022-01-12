Совет Россия – НАТО был создан, чтобы обсуждать взаимодействие, находить какие-то общие точки зрения и решения. Но Североатлантический альянс извратил эту идею и пытается учить Россию правильному, по его мнению, поведению. Ему необходимо прекратить это делать, уверен посол России в Лондоне Андрей Келин.

Он пояснил, что если на переговорах между Россией и Альянсом НАТО вновь будет вести себя точно так же, как и раньше, достичь каких-то позитивных результатов не получится. Москва не нуждается в «обучении», а «повторение старых позиций» станет худшим результатом встречи за все последние годы.

По словам посла, на предыдущих переговорах в рамках совета Североатлантический альянс только и делал, что учил Москву, как нужно себя вести. Такая позиция для России неприемлема.

Напомним, что американский посол в России Джон Саливан считает, что переговоры между Вашингтоном и Москвой вполне могут сорваться. Но пока обсуждение гарантий безопасности в Женеве нельзя назвать полным провалом.