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Анатолий Антонов, посол РФ в Вашингтоне, отметил, что протесты, возникшие в Казахстане, спровоцированы из-за границы и нацелены на уничтожение его целостности.

Согласно его словам, в Москве начавшиеся в соседней стране беспорядки, в рамках которых активно применяется насилие, рассматривают в качестве организованных извне событий, нацеленных на то, чтобы подорвать безопасность и целостность государства. По этой причине РФ поможет Казахстану в восстановлении мирной жизни.

Дипломат из РФ также надеется, что другие страны не примутся оспаривать решение казахских властей попросить помощи у ОДКБ на основании статьи 4. Ее использовали, чтобы обеспечить порядок и закон в государстве. Ранее Соединенные Штаты выразили сомнения в том, что запрос Казахстана был легитимным.

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