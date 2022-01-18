За последние сутки в Петербурге заболеваемость по коронавирусу составила 4078 человек, что на 54 человека меньше пика, зафиксированного 17 января.

Рост заболеваемости наблюдался четверо суток подряд и стал рекордным с начала пандемии.

В настоящее время по заболеваемости COVID-19 Северная столица находится на втором месте в федеральном рейтинге после Москвы с её показателем 8342 заболевших.

В Петербурге сохраняется нестабильная ситуация по коронавирусу, высокого уровня коллективного иммунитета властям добиться не удалось. Вопреки заверениям губернатора Беглова достичь вакцинации населения в 80% к концу 2021 года не получилось, и теперь вряд ли удастся в связи со спадом темпов вакцинации.