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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что пойдет в суд, но олигарх Игорь Коломойский и действующий глава государства Владимир Зеленский позже будут жестоко наказаны за разрушение страны.

Он высказался в том духе, что пока под его руководством шло строительство фундамента государства Украина, «Зеленские и Коломойские» за миллионы налогоплательщиков возводили себе виллы в других странах. За это они обязательно понесут ответственность.

Государственное бюро расследований ранее пригрозило применить силу, если Порошенко не захочет добровольно являться в суд. Напомним, что ему инкриминируется измена Родине за торговлю углем с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Порошенко прилетел в Киев 17 января. Ему сразу же попытались вручить повестку, однако экс-президент сделал вид, что этого не заметил.

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