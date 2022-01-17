Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что пойдет в суд, но олигарх Игорь Коломойский и действующий глава государства Владимир Зеленский позже будут жестоко наказаны за разрушение страны.

Он высказался в том духе, что пока под его руководством шло строительство фундамента государства Украина, «Зеленские и Коломойские» за миллионы налогоплательщиков возводили себе виллы в других странах. За это они обязательно понесут ответственность.

Государственное бюро расследований ранее пригрозило применить силу, если Порошенко не захочет добровольно являться в суд. Напомним, что ему инкриминируется измена Родине за торговлю углем с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Порошенко прилетел в Киев 17 января. Ему сразу же попытались вручить повестку, однако экс-президент сделал вид, что этого не заметил.