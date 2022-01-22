Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вероятность полномасштабной войны с Россией стремительно растет, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко. Он отметил, что Москва может начать боевые действия в любой момент, причем сделает это неожиданно для всех.

Первый удар по Украине, по мнению Порошенко, будет нанесен ракетами, которые уничтожат ключевые стратегические объекты и деморализуют украинскую армию. Россия задействует в боевом конфликте оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» для нанесения ударов со своей территории, а также призовет на помощь Черноморскому флоту Каспийскую флотилию.

Бывший украинский лидер также назвал три главных шага для предотвращения «российской агрессии». Он заявил, что Киеву нужно усилить войска, вкладывая деньги в ракеты, средства ПВО и РЭБ, и уговорить Запад ввести новый пакет санкций и вынудить Москву «переоценить свои возможности».

Вам может понравиться

Коротченко: Россия жестко ответит на любые авантюры США и НАТО в Арктике

Крупные военные учения НАТО Cold Response в Арктическом регионе сложно называть демонстрацией силы Альянса, заявил военный эксперт Игорь Коротченко. Он пояснил, что при тех возможностях обеспечения безопасности, которые имеет в

The Drive: Маневры кораблей ВМФ России вызывают на Западе споры, недоумение и страх

Россия озадачила США и НАТО маневрами своих кораблей. Североатлантический альянс все еще наблюдает за шестью БДК, которые идут по неизвестному пока маршруту, но теперь у него прибавилась еще одна головная

Sohu: Секретное оружие России заставило британский самолет пуститься в бегство на подлете к Крыму

Китайское издание Sohu рассказало о странном полете британского разведывательного самолета над Черным морем. Авторы пояснили, что он двигался по направлению к Крымскому полуострову, однако в какой-то момент внезапно развернулся и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 января – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 22 января – небольшой снег, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 января – облачно с прояснениями, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 января – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 22 января – снег, до -2 °C | Подольск: погода, 22 января – небольшой снег, до -4 °C | Армавир: погода, 22 января – небольшой снег, до -1 °C |