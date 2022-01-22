Вероятность полномасштабной войны с Россией стремительно растет, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко. Он отметил, что Москва может начать боевые действия в любой момент, причем сделает это неожиданно для всех.

Первый удар по Украине, по мнению Порошенко, будет нанесен ракетами, которые уничтожат ключевые стратегические объекты и деморализуют украинскую армию. Россия задействует в боевом конфликте оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» для нанесения ударов со своей территории, а также призовет на помощь Черноморскому флоту Каспийскую флотилию.

Бывший украинский лидер также назвал три главных шага для предотвращения «российской агрессии». Он заявил, что Киеву нужно усилить войска, вкладывая деньги в ракеты, средства ПВО и РЭБ, и уговорить Запад ввести новый пакет санкций и вынудить Москву «переоценить свои возможности».