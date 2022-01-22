Бывший президент Украины Петр Порошенко присоединился к западным СМИ и придумал свой «сценарий нападения» России на соседнюю страну. Также он объявил, что знает, как остановить «российскую агрессию».

На первом этапе конфликта, уверен Порошенко, который сейчас обвиняется на Украине в государственной измене, Россия обстреляет территорию страны ракетами. По его словам, Москва задействует оперативно-тактические комплексы «Искандер», а помимо Черноморского флота, привлечет еще и Каспийскую флотилию.

Остановить РФ, по мнению бывшего президента, можно в три шага – надавить на Запад, который должен ввести «адские санкции» еще до «нападения», а также реализовать программу по укреплению боеспособности ВСУ. Последний шаг – убедить Россию в том, что она переоценивает свои возможности.

Для усиления ВСУ Порошенко предложил делать то, до чего у него на посту президента руки не дошли – финансировать развитие системы ПВО и средств разведки, а также приобретать станции радиоэлектронной борьбы и контрбатарейные комплексы.

Как только Украина найдет на все это деньги, что займет несколько десятилетий, РФ якобы поймет, что с Киевом связываться не стоит.