На 200 миллионов долларов, в которые Соединенные Штаты оценили «солидарность с Украиной», Киев получит стандартный набор из «арсенала демократии», рассказали журналисты издания Роpular Мechanics.

Будто бы оправдываясь за отправку на Украину древнего списанного оружия, авторы публикации отметили, что вооружение должно быть дешевым, простым в эксплуатации и защищенным от быстрого уничтожения российскими ВС. По их словам, было бы гораздо лучше подарить Киеву два истребителя F-35, вот только на земле РФ быстро их обнаружит и уничтожит.

Вместо F-35 военная помощь может включать стандартный комплект, состоящий из уже проверенных на Украине «Джавелинов», ПЗРК «Стингер» и очков ночного видения AN/PVS-15. Помимо всего этого, Киев скорее всего получит реактивные системы залпового огня HIMARS и придорожные бомбы.

Напомним, что о выделении помощи в размере 200 миллионов долларов Киеву США заявили 11 января. Тогда не было точно известно, что именно войдет в этот пакет «солидарности». Сейчас ситуация немного прояснилась.