За две недели до начала гипотетической войны между РФ и Украиной Москва отправит Киеву целых восемь предупреждающих сигналов, считает военный эксперт Кайл Мизоками. В своей статье в издании Popular Mechanics он перечисляет все эти знаки, предвещающие скорое начало боевых действий.

Верными признаками войны станет развертывание на границах Украины полевых госпиталей РФ. Кроме того, она начнет накапливать в местах дислокации военной техники и подразделений своих ВС запасы боеприпасов и топлива, уверен Мизоками.

Кроме того, к предупреждающим знакам эксперт отнес ввод на территорию Украины «зеленых человечков» или «вежливых людей», мощные хакерские атаки на министерства и ведомства страны, спуфинг систем навигации.

Автор публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», предложил также ориентироваться на такие признаки, как внезапное отключение социальных сетей, появление помех связи из-за активного воздействия российских систем радиоэлектронной борьбы и появление в Атлантике подводных лодок ВМФ РФ.

Когда эти знаки сойдутся воедино, Киев должен знать – через 2 недели начнется война, уверен эксперт.