читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

За две недели до начала гипотетической войны между РФ и Украиной Москва отправит Киеву целых восемь предупреждающих сигналов, считает военный эксперт Кайл Мизоками. В своей статье в издании Popular Mechanics он перечисляет все эти знаки, предвещающие скорое начало боевых действий.

Верными признаками войны станет развертывание на границах Украины полевых госпиталей РФ. Кроме того, она начнет накапливать в местах дислокации военной техники и подразделений своих ВС запасы боеприпасов и топлива, уверен Мизоками.

Кроме того, к предупреждающим знакам эксперт отнес ввод на территорию Украины «зеленых человечков» или «вежливых людей», мощные хакерские атаки на министерства и ведомства страны, спуфинг систем навигации.

Автор публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», предложил также ориентироваться на такие признаки, как внезапное отключение социальных сетей, появление помех связи из-за активного воздействия российских систем радиоэлектронной борьбы и появление в Атлантике подводных лодок ВМФ РФ.

Когда эти знаки сойдутся воедино, Киев должен знать – через 2 недели начнется война, уверен эксперт.

Вам может понравиться

Politico: Россия попытается “захватить” восток Украины, а запад станет буферной зоной

Американское издание Politico выдало очередной сценарий «нападения» России на Украину. По мнению журналистов, все начнется с Донбасса, после чего локальный конфликт распространится на всю территорию страны. При этом в приоритетах

Рожин: Украина готовит провокацию на Донбассе, чтобы проверить и подставить Россию

Украина стянула на Донбасс крупные силы и вполне может попытаться проверить Россию на прочность, заявил военный эксперт Борис Рожин. Он пояснил, что для этой цели ВСУ устроят крупную провокацию. Так,

Военный эксперт Багдасаров: ВСУ использует полученное от Запада оружие для наступления на Донбасс

Украина требует у Запада все больше оружия якобы для защиты от «вторжения России», но на деле она будет использовать его на Донбассе. США и Великобритания уже перебрасывают в Киев противотанковые
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 января – небольшой снег, до -3 °C | город Мытищи: погода, 28 января – небольшой снег, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 января – небольшой снег, до -9 °C | Королев: погода, 28 января – пасмурно, до -6 °C | Подольск: погода, 28 января – небольшой снег, до -7 °C | Армавир: погода, 28 января – пасмурно, до -1 °C |