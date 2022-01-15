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Польское издание Interia рассказало о провале голосования в американском Конгрессе за санкции против «Северного потока-2». Публикация привлекла внимание читателей, большинство которых высказалось за ввод газопровода в эксплуатацию.

«Вынуждает ли запуск “Северного потока — 2” кого-нибудь покупать газ, идущий по этой трубе? Если бы он вынуждал, то “претензии” еще можно было бы счесть отчасти обоснованными, но ведь нет. Санкции — это явная глупость. Забавнее всего выглядит позиция Украины. Почему наши “братья с трезубцем” уверены, что если “Северный поток — 2” заблокируют, газ пойдет через Украину? Он не пойдет!», – высказался пользователь с ником mefis58.

Его поддержал и читатель Myślący, который заявил, что главное – это газ по разумной цене, а Украина никого в Польше не интересует.

Некоторые пользователи, напротив, остались недовольны решением Конгресса. Они считают, что с президентом Байденом Соединенные Штаты перестали быть государством, которому можно доверять. Потому что борьба с «Северным потоком-2» не принесла положительных результатов.

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