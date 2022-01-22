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Россия и Запад сейчас ведут между собой «войну нервов» и пока вопрос с гарантиями безопасности для РФ не будет решен, существенных изменений ждать не стоит, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.

Он пояснил, что сейчас в разного рода изданиях почти каждый день публикуются все новые сценарии гипотетической войны на Украине, рисуются карты и схемы. Это все будет продолжаться и дальше, пока переговоры не внесут в ситуацию хоть какую-то конкретику. При этом отказ США и НАТО от гарантий, а также антироссийская истерия, разуваемая Западом, вряд ли приведут к реальным боевым действиям.

Если же это случится, Россия с ее передовыми боевыми системами, обновленной бронетехникой, модернизированными самолетами и кораблями с легкостью одержит победу и присоединить к себе либо всю территорию Украины, либо ее часть. Запад ничего на сможет сделать в такой ситуации, несмотря на громкие заявления. К примеру, у той же Польши и других государств нет мандата на вмешательство в конфликт.

Очень многое сейчас, заявил Скшипчак, зависит от Германии. Ей необходимо выработать четкую позицию по России, определиться, что ей важнее – безопасность Восточной Европы или собственные интересы. В противном случае Москва продолжит разыгрывать «немецкую карту», дающую ей преимущество в геополитической игре.

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