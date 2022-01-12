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Запад настолько часто повторяет, что «Россия нападет» на Украину, что можно быть полностью уверенным – никакого вторжения не будет, а Киев находится в полной безопасности, заявил польский эксперт Конрад Рэнкас в беседе с изданием «Украина.ру».

Он пояснил, что цель Запада предельно проста – он банально зарабатывает деньги, запугивая Украину «российской агрессией». Упрощенно это выглядит так: Киев берет средства в долг и США и других стран, покупает оружие, а затем возвращает деньги с немалыми процентами.

Рэнкас рассказал, что Киев уже 8 лет практически ежедневно твердит мантру о возможном «нападении России». Однако если бы Москва хотела действительно напасть, то солдаты ее армии проведут утреннюю перекличку в Ростове, успеют на ланч в Харькове и отобедают уже в Киева. Затем они попьют кофе во Львове и уже к вечеру выйдут к границе Украины и Польши.

Сейчас, по словам политолога, западная пресса потихоньку «сдает назад» и заявляет, что «нападение» – это всего лишь «блеф Путина». Хотя российский президент уже устал повторять, что Россия не собирается захватывать Украину и решать ее многочисленные проблемы.

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