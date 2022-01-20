Польша прикрывается борьбой с незаконной миграцией и под этим соусом перебрасывает к границе Беларуси свое вооружение. При этом речь идет о тяжелых и мощных боевых системах, которые предназначены явно не для отпугивания нелегалов.

Белорусский политолог Андрей Сыч поясняет, что в числе перебрасываемого оружия – истребители Су-30СМ и бомбардировщики Ту-22М3, имеющиеся на вооружении Польши. Также к границе массово стягивается тяжелая бронетехника. А польские военные, которые неоднократно были замечены в беспробудном пьянстве на границе, все чаще устраивают провокации.

«Фактически вдоль белорусской границы блуждают пьяные вооруженные люди, которые ради веселья вполне могут позволить себе обстрелять пограничный столб соседней республики. Возникает закономерный вопрос: что или кто может стать следующей мишенью?», – интересуется эксперт.

По мнению политолога, Польша отлично понимает, что ей придется нести ответственность за уже доказанные случаи жестокого обращения с мигрантами и даже расстрелы нескольких сотен людей. Поэтому она стягивает вооружение, чтобы начать боевые действия. «Война все спишет» – это сейчас единственный лозунг Варшавы, уверен Сыч.