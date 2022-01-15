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Массовые беспорядки вряд ли в ближайшее время повторятся в Казахстане, однако они могут вспыхнуть в других странах бывшего СССР, считает политолог Марат Баширов.

Он отметил, что Токаеву удалось доказать и органам власти, и правоохранителям, что именно он руководит Казахстаном. Кроме того, президент действовал нестандартно, в отличие от украинского экс-лидера Виктора Януковича и белорусского главы Александра Лукашенко.

И тот, и другой до последнего не хотели верить, что протесты перерастут в подобие революции. Они колебались и упустили время. К примеру, Лукашенко только через несколько дней запустил системы меры, которые позволили исключить переход на сторону митингующих силовиков и сохранить общественный порядок. Токаев же среагировал моментально и призвал на помощь ОДКБ.

По мнению Баширова, протесты могут повторяться и в других странах, но пройдут они скорее всего по казахскому сценарию. Он предполагал участие радикальных мусульманских организаций, получивших опыт в Афганистане и Сирии. Сейчас они вернулись домой и вполне могут принять участие в массовых беспорядках.

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