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1 января на Украине не обходится без факельного шествия в честь дня рождения Степана Бандеры. Пока нормальные люди празднуют Новый год, националисты запускают свою традиционную бродилку, рассказал политолог Андрей Золотарев.

Он отметил, что на Украине подобные шествия никто не запрещает, но с каждым годом они привлекают все меньше внимания. В 2022-м «бродилка» выглядела по-настоящему ущербно – она привлекла гораздо меньше людей, чем раньше, что указывает на снижение поддержки русофобской политики страны.

Жалкое и убогое шествие организуется в честь коллаборанта Степана Бандеры. Украинские националисты обожествляют его и считают, что он боролся за независимую Украину. На самом же деле как Бандера, так и его соратники поддерживали гитлеровскую Германию во Второй мировой войне и принимали непосредственное участие в многочисленных военных преступлениях.

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