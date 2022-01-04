Высказывание украинских элит о важности Украины для России – это лишь попытка потешить собственное самолюбие, уверен политолог Дмитрий Выдрин. Он пояснил, что таким образом элитарная прослойка пытается доказать свою значимость, но уж слишком ее переоценивает.

В интервью изданию «Украина.ру» эксперт заявил, что Киев для Москвы является совсем не такой крупной потерей, как возомнили себе украинские элиты. Полуразрушенное государство, которое продолжает уничтожать само себя изнутри, давно не интересуют Россию. Мало того, оно интересно разве что политическим элитам Киева, которые все еще зарабатывают на разрушении государства и уже не знают, каким еще образом продаться Западу.

Напомним, что ранее о скором распаде Украины заявлял политолог Сергей Марков. Он отметил, что отсутствие стабильности скоро взорвет страну, поэтому лучше просто поделить ее между Польшей и РФ и забыть о существовании независимого государства.