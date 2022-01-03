читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев и сам отчетливо понимает, что 2022 год – это последний год существования Украины в качестве независимого государства, заявил политический обозреватель Виталий Третьяков.

Он пояснил, что речь совсем не о «нападении России», которым Запад прожужжал все уши за последние два месяца. На Украине вспыхнет конфликт между властями и гражданами, который закончится распадом страны.

Политолог напомнил, что Киев сейчас издает постановления, предусматривающие повальную мобилизацию, а также создание подразделений территориальной обороны. Все эти формирования потребуются совсем не для войны с РФ, а для подавления бунтов, которые совсем скоро вспыхнут на Украине. Это отряды карателей, которые будут использоваться властями против крупных городов, которые не в состоянии дальше терпеть то, что творит государство.

Политолог не стал очерчивать границы новых государств, которые появятся вместо Украины, однако уверенно заявил, что распад этой страны – лишь вопрос времени.

Вам может понравиться

Политолог Кошкин: Поступление на вооружение РФ ЗРК С-550 говорит о крупных достижениях ОПК России

Российский оборонно-промышленный комплекс продемонстрировал способность работать невероятно быстро и качественно. Совсем еще недавно в СМИ появилась информация о разработке новейших зенитно-ракетных систем С-550, а сейчас они уже прошли все необходимые

Генерал Картаполов: Россия надежно защищена от угроз из Средиземноморья благодаря линии Крым-Хмеймим

НАТО вряд ли рискнет нападать на Россию из Средиземноморского региона, так как связка Крым-Хмеймим обеспечивает надежную защиту от такой агрессии, уверен парламентарий Андрей Картаполов. Бывший замглавы Минобороны пояснил, что у

Индия отказалась от российских палубных истребителей в пользу Rafale-M

Индия намеревалась приобретать у России истребители пятого поколения Су-57 и Су-75 Checkmate для своих авианосных кораблей, однако приняла решение от них отказаться, сообщил портал Avia.Pro. Ссылаясь на индийскую прессу, авторы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 января – небольшой снег, до -7 °C | город Мытищи: погода, 3 января – пасмурно, до -9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 января – небольшой снег, до -11 °C | Королев: погода, 3 января – облачно с прояснениями, до -5 °C | Подольск: погода, 3 января – облачно с прояснениями, до -9 °C | Армавир: погода, 3 января – облачно с прояснениями, до 0 °C |