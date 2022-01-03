Киев и сам отчетливо понимает, что 2022 год – это последний год существования Украины в качестве независимого государства, заявил политический обозреватель Виталий Третьяков.

Он пояснил, что речь совсем не о «нападении России», которым Запад прожужжал все уши за последние два месяца. На Украине вспыхнет конфликт между властями и гражданами, который закончится распадом страны.

Политолог напомнил, что Киев сейчас издает постановления, предусматривающие повальную мобилизацию, а также создание подразделений территориальной обороны. Все эти формирования потребуются совсем не для войны с РФ, а для подавления бунтов, которые совсем скоро вспыхнут на Украине. Это отряды карателей, которые будут использоваться властями против крупных городов, которые не в состоянии дальше терпеть то, что творит государство.

Политолог не стал очерчивать границы новых государств, которые появятся вместо Украины, однако уверенно заявил, что распад этой страны – лишь вопрос времени.