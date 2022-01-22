Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко высказался о сроках запуска трубопровода «Северный поток-2». Его слова передаёт издание РИА Новости.

Согласно заявлению эксперта, есть вероятность, что газопровод не будет пущен в работу даже в этом году. Он рассказал, что ещё недавно многим казалось, что газопровод вот-вот начнёт работать, теперь же уверенности в том, что это произойдёт хотя бы в этом году, ни у кого не осталось.

Маринченко указал, что к проекту весьма негативно относится Украина. Появление новых звеньев в цепочке согласования может ещё больше затянуть ситуацию. Помимо этого, влияние может оказать геополитическая напряжённость, которая выросла в последние несколько месяцев. Если к проекту начнёт относиться с недоверием ещё и Германия, то же весьма усложнит и так непростую ситуацию.

Ранее глава немецкой ассоциации Zukunft Gas Тим Келер заявил, что “Северный поток-2”, скорее всего, будет запущен уже в этом году. Но до этого России и ЕС нужно обсудить варианты снижения стоимости газа.