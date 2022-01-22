читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко высказался о сроках запуска трубопровода «Северный поток-2». Его слова передаёт издание РИА Новости.

Согласно заявлению эксперта, есть вероятность, что газопровод не будет пущен в работу даже в этом году. Он рассказал, что ещё недавно многим казалось, что газопровод вот-вот начнёт работать, теперь же уверенности в том, что это произойдёт хотя бы в этом году, ни у кого не осталось.

Маринченко указал, что к проекту весьма негативно относится Украина. Появление новых звеньев в цепочке согласования может ещё больше затянуть ситуацию. Помимо этого, влияние может оказать геополитическая напряжённость, которая выросла в последние несколько месяцев. Если к проекту начнёт относиться с недоверием ещё и Германия, то же весьма усложнит и так непростую ситуацию.

Ранее глава немецкой ассоциации Zukunft Gas Тим Келер заявил, что “Северный поток-2”, скорее всего, будет запущен уже в этом году. Но до этого России и ЕС нужно обсудить варианты снижения стоимости газа.

Вам может понравиться

На вооружение ВКС РФ поступили еще два истребителя Су-57

В прошлом году ВКС России получили три новейших истребителя пятого поколения Су-57 вместо четырех, что может указывать на некоторые проблемы в процессе их производства. Две машины были переданы в войска

Кедми: Учения ядерной триады России заставят Запад от страха схватиться за голову

Западу нужно волноваться не из-за учений в Беларуси «Союзная решимость-2022», а из-за маневров ядерной триады России, которые пройдут в первой половине текущего года, заявил политолог Яков Кедми. Он также отметил,

Rzeczpospolita: Канцлер ФРГ Шольц своей позицией по “Северному потоку-2” обесценивает санкции против России

Канцлер Германии Олаф Шольц полностью аннулирует эффект от санкций против России еще до их введения, пишет польское издание Rzeczpospolita. Автор публикации Енджей Белецкий уточняет, что речь идет о позиции главы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 января – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 22 января – небольшой снег, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 января – облачно с прояснениями, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 января – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 22 января – снег, до -2 °C | Подольск: погода, 22 января – небольшой снег, до -4 °C | Армавир: погода, 22 января – небольшой снег, до -1 °C |