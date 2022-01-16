Сбой в берлинской энергосистеме заставил ФРГ пересмотреть свое отношение к газопроводу «Северный поток-2». Как оказалось, без тепла и электричества очень сложно бороться с проектом, который призван поставлять все это без отказов и аварий, отметил политолог Александр Сосновский.

Он рассказал, что несколько дней назад 300 тысяч берлинских семей из-за сбоя остались без света, отопления и воды. Сразу же после этого социальные опросы показали просто удивительные результаты. Оказывается, что больше 90 процентов граждан Германии хотели бы, чтобы «Северный поток-2» начал функционировать уже сейчас. Также 68% немцев проголосовали против вступления Украины в НАТО.

По мнению политолога, немцы опасаются, что после невероятного давления, которое НАТО оказывает на РФ Москва просто свернет свой проект и оставит всю Европу без газа и света. Именно поэтому небольшой сбой сразу же изменил их риторику. Это доказывает, что всякие столтенберги и бербоки – это лишь исключения из правил, заразившиеся русофобией. На самом деле мысли и устремления Европы сильно отличаются от амбиций подобных политиков.