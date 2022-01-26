В случае начала боевых действий против России, НАТО вполне может столкнуться с «сумасшедшей ситуацией», заявил политолог Александр Сосновский. Он уточнил, что речь идет о «калининградской проблеме».

Сейчас, рассуждая о возможной войне, многие западные эксперты заявляют, что для сдерживания РФ или нападения на Калининградскую область необходимо хорошо вооружить Литву и Польшу. Эти страны при поддержке НАТО вполне смогут справиться с захватом этого региона.

Аналитики, которые делают такие заявления, не учитывают одну деталь. Германия, для которой Калининград до сих пор является частью Пруссии, вряд ли отдаст город на поругание полякам и прибалтам.

По мнению Сосновского, больше 50 процентов жителей ФРГ в случае нападения НАТО на Калининград сделают все возможное, чтобы его отразить. Они будут ожесточенно сражаться против Литвы и Польши.

«Для них это не просто земля, это не российская земля, они в историческом плане к этому относятся очень болезненно» – заявил эксперт.

Он также отметил, что именно поэтому, вооружая Вильнюс и Варшаву, Альянс серьезно их подставляет.