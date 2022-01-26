читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В случае начала боевых действий против России, НАТО вполне может столкнуться с «сумасшедшей ситуацией», заявил политолог Александр Сосновский. Он уточнил, что речь идет о «калининградской проблеме».

Сейчас, рассуждая о возможной войне, многие западные эксперты заявляют, что для сдерживания РФ или нападения на Калининградскую область необходимо хорошо вооружить Литву и Польшу. Эти страны при поддержке НАТО вполне смогут справиться с захватом этого региона.

Аналитики, которые делают такие заявления, не учитывают одну деталь. Германия, для которой Калининград до сих пор является частью Пруссии, вряд ли отдаст город на поругание полякам и прибалтам.

По мнению Сосновского, больше 50 процентов жителей ФРГ в случае нападения НАТО на Калининград сделают все возможное, чтобы его отразить. Они будут ожесточенно сражаться против Литвы и Польши.

«Для них это не просто земля, это не российская земля, они в историческом плане к этому относятся очень болезненно» – заявил эксперт.

Он также отметил, что именно поэтому, вооружая Вильнюс и Варшаву, Альянс серьезно их подставляет.

Вам может понравиться

В ДНР рассказали о переброске в район Славянска украинских РСЗО “Ураган”

Неподалеку от населенных пунктов Адамовка и Краснополье ВСУ разместили реактивные системы залпового огня «Ураган», рассказали представители Народной милиции самопровозглашенной ЛНР. Передислокация вооружений при этом была замаскирована под учения 3-го реактивно-артиллерийского

Министр обороны Японии Киси: Китайские ракеты малой дальности угрожают национальной безопасности

Китайские ракеты малой дальности, которые направлены на Тайвань, могут достать и до Японии, заявил глава Минобороны этой страны Нобуо Киси. Ракетная программа КНР давно вызывает обеспокоенность Японии. Однако сейчас Пекин

Пентагон готовит удар по РФ, чтобы нивелировать ее преимущества в оборонной сфере

Пентагон планирует атаковать Россию, чтобы нивелировать все ее военные преимущества. Для этой цели он собирается пустить в дело свою концепцию «Быстрого глобального удара». Эксперты отмечают, что эта самая концепция несколько
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 января – переменная облачность, до -8 °C | город Мытищи: погода, 26 января – небольшой снег, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 января – ясно, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 января – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 26 января – пасмурно, до -3 °C | Подольск: погода, 26 января – небольшой снег, до -6 °C | Армавир: погода, 26 января – пасмурно, до -0 °C |