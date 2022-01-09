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Подготовкой массовых беспорядков в Казахстане могли заниматься представители бывшего руководства Комитета национальной безопасности, заявил политический эксперт Уразгали Сельтеев. Он пояснил, что главной целью террористов был государственный переворот и перенос столицы страны в Алма-Ату.

По словам политолога, КНБ мог быть непосредственно замешан в процессе подготовки протестов, так как проникновение на территорию Казахстана экстремистов из других государств не могло пройти мимо этого ведомства. Также Комитет мог «ставить крышу» боевикам, закрывая глаза на «взращивание» террористов в самой стране.

Действия боевиков указывают на их стремление захватить Алма-Ату, международный аэропорт и телевизионную вышку на Коктобе. Все дело в том, что в мегаполисе живет большое количество «маргиналов» – людей, терять которым нечего, так как работают они либо временно, либо сезонно. Именно их планировалось поднять на протесты, чтобы в результате захватить мегаполис и провозгласить его новой столицей.

По словам Сельтеева, если бы не решительные действия силовиков и военных, а также не ввод миротворческих сил стран ОДКБ, Казахстан вполне мог услышать с захваченной боевиками телевышки требования и новый сценарий дальнейшей жизни государства.

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