«Обидно, да?!», – процитировал известный советский фильм российский политолог Евгений Сатановский, комментируя обиды Евросоюза, не приглашенного на саммит России и Соединенных Штатов. Эксперт отметил, что проблемы Москве создают именно США, поэтому ей нет никакого смысла встречаться с представителями каких-то других стран и объединений.

Напомним, что обиду Евросоюза ранее высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он заявил, что ЕС должен присутствовать на саммите не только в качестве наблюдателя, но и полноценного участника переговоров. По мнению Сатановского, в этом нет никакого смысла.

Как ЕС, так и Североатлантический альянс полностью находятся под контролем Соединенных Штатов, поэтому говорить с ними бессмысленно. Они все равно без команды Вашингтона не посмеют и рта раскрыть. Кроме того, Евросоюз продемонстрировал полную некомпетентность в сфере энергетики и в ситуации, которая сложилась на Украине.