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Украинские ВС сейчас способны справиться с ополчением самопровозглашенных ЛНР и ДНР, однако тягаться с российской армией они не в состоянии, уверен политолог Андрей Самсонов. Он также отметил, что к войне с РФ Киев активно подталкивают Соединенные Штаты и НАТО.

Так, они в последние недели непрерывным потоком закачивают в Украину вооружение. При этом передаваемые Киеву боевые системы хоть и эффективны в определенной обстановке, но все же являются весьма устаревшими образцами. Противотанковые комплексы Javelin, дюжина беспилотных аппаратов «Байрактар ТБ2», британские гранатометы NLAW и комплексы «Стугна-П», разработанные на Украине, не в состоянии заменить эффективную авиацию и сильный флот, которыми Киев так и не сумел обзавестись за три десятилетия своей независимости.

Не помогут Украине также боевая подготовка под руководством натовских инструкторов и J-структура по образцу Альянса, на которую перешла армия страны. Нескольких ракетных атак и авианалетов будет вполне достаточно, чтобы деморализовать ВСУ и лишить войска соседней страны всяких шансов на успех в вооруженном противостоянии.

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