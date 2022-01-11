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Политолог Василий Кашин рассказал, как Россия может отреагировать на нежелание США идти на соглашение.

Как отмечается, в скором времени состоятся переговоры России и НАТО. Они будут проведены в Женеве 12 января. В России надеются на то, что переговоры будут успешными, но стороны имеют весьма жесткие позиции и уступать не хотят. Таким образом, возможно, что добиться соглашения не удастся.

В этом случае, как считает Кашин, Россия может на своей европейской части разместить новые виды вооружения. Кроме того, возможно, что это оружие будет также размещено и в Белоруссии. Политолог отметил, что также не исключается пересмотр доктринальных установок.

Кашин указал, что Россия может развернуть ракеты средней дальности наземного базирования. Они будут способны достичь даже некоторых столиц стран Европы. Кроме того, рядом с границами европейских стран может быть развернуто дополнительное ядерное оружие.

Ранее мы сообщали, что западные страны не заинтересованы во вступлении Украины в НАТО. Об этом заявил политолог из Бельгии Том Сауэр.

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