Несмотря на обещания НАТО принять Украину в свои ряды, блок не должен делать этого. Киеву не место в Североатлантическом альянсе, так как в этом не заинтересованы ни Россия, ни западные государства, уверен бельгийский политолог Том Сауэр.

Он пояснил, что из Украины следовало бы сделать подобие Финляндии времен холодной войны. Государство отлично подходит на роль буферной зоны, имеющей нейтральный статус и периодически создающей конкуренцию и Европе, и Москве.

Напомним, что генсек НАТО ранее заявлял, что право Украины на выбор остается незыблемым, поэтому она может продолжать двигаться в НАТО. В то же время многие страны Североатлантического альянса высказываются против вступления Киева. Страна не готова стать частью блока ни по военным, ни по другим стандартам.